Agripino diz que Sarney ganhará eleição, mesmo sem votos do PSDB Líder do DEM, senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e a senadora Roseana Sarney reuniram-se para avaliar candidatura.

A avaliação de senadores que apóiam a candidatura de José Sarney (PMDB-MA) à presidência do Senado é de que o parlamentar ganhará a disputa com o petista Tião Viana (PT-AC), na eleição de segunda-feira (2), mesmo sem os votos do PSDB.



Hoje (30), reuniram-se na casa de Sarney, para avaliar o panorama da eleição no Senado, o líder do DEM, José Agripino Maia, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e a senadora Roseana Sarney.



Segundo Agripino, a avaliação do grupo é de que "seria melhor ganhar com os votos do PSDB, mas também dá para ganhar sem os tucanos por larga margem". Ele disse ainda que Sarney recebeu "com serenidade" a notícia de que o PSDB apoiaria a candidatura de Tião Viana.



Sobre a aliança do DEM com o PSDB, o líder afirmou que essa diferença de postura é circunstancial e não deixará seqüela entre os partidos.



Para a senadora Roseana Sarney, a decisão do PSDB é uma perda porque "o partido tem expressão no Congresso e vai fazer falta, já que tem bons senadores. Quanto à contabilidade de votos, ela ressaltou que a decisão dos tucanos não altera a expectativa do grupo que apóia Sarney.



Roseana negou que o senador possa desistir da candidatura por conta do fortalecimento do petista Tião Viana. "A partir do momento em que ele entrou para ser candidato, aceitou o jogo".



Ao contrário de Agripino, Roseana disse que recebeu com surpresa a decisão do PSDB. "Ontem, eles estiveram conosco, com tranquilidade, mas isso vocês têm que perguntar ao PSDB. A senadora conversou hoje com o líder do partido, Arthur Virgílio (AM), por telefone, e disse que a conversa foi tranqüila.