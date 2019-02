Caminhada Histórica de Natal terá concentração às 14h na Praça André de Albuquerque

Maiara Felipe O objetivo do evento, segundo o produtor Jarbas Filho, será resgatar um pouco da história da cidade.

A caminhada terá concentração às 14h, na Praça André de Albuquerque, com show de Carlos Zens, deverá durar uma hora e meia e passará por 30 monumentos importantes de Natal. O objetivo do evento, segundo o produtor Jarbas Filho, será resgatar um pouco da história da cidade, possibilitando que os participantes conheçam o acervo cultural, através da visita a locais como o Memorial Câmara Cascudo, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, o Solar Bela Vista, o Grande Hotel, entre outros.Ao visitar os monumentos, os participantes receberão informações de historiadores que explicarão os aspectos culturais dos locais visitados por uma equipe coordenada pelo pesquisador e professor de história, Alexandre Rocha.Mas a caminhada não visa apenas o aspecto histórico e cultural, a solidariedade também é um ponto forte do evento. Isto porque durante as inscrições para a caminhada foram arrecadados livros e alimentos que serão doados, respectivamente, às bibliotecas e às famílias carentes de Natal.O produtor Jarbas Filho deseja que a caminhada entre para o calendário cultural da cidade. Segundo comenta, “esta será a primeira de muitas caminhadas que pretendemos realizar. Queremos fazer um evento deste a cada semestre para fomentar o turismo e o resgate da nossa cultura”.O encerramento será no Largo da Rua Chile, onde haverá shows com Krystal, Babal e Rosa de Pedra. O evento é organizado pela Viva Promoções e conta com o apoio do Sebrae, Federação do Comércio, Associação Comercial, Assembléia Legislativa, Prefeitura do Natal, Governo do Estado, Fundação José Augusto, Emprotur.