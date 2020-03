Ademir da Guia fala sobre bom momento do Palmeiras Craque afirma que a temporada está apenas começando, sendo assim muito cedo para uma avaliação melhor.

Destaque deste início de temporada pelo bom futebol apresentado, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista e está encantando seus torcedores. Momento propício para que o maior ídolo da história do clube, Ademir da Guia, se pronunciasse.



Em entrevista ao site Justicadesportiva.com.br, o ex-jogador falou sobre a boa fase do Verdão, destacando a equipe montada por Vanderlei Luxemburgo e inclusive comparando-a com a que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado.



No entanto, integrante de um dos mais memoráveis grupos do Palmeiras - formando o meio-de-campo com Dudu -, Ademir afirma que é preciso tempo para avaliar se o clube tem realmente um bom elenco ou apenas um bom time.



De quebra, o herói alviverde, que, ao longo de sua carreira, teve poucas chances na Seleção Brasileira, falou sobre o trabalho de Dunga à frente do time canarinho e comentou a contratação de Ronaldo pelo Corinthians.



A entrevista



JD – Como o senhor avalia a atual fase do Palmeiras no Campeonato Paulista e na Libertadores da América?



Ademir da Guia – Acho que o time já provou que tem qualidade, está pegando confiança, marcando gols, e a tendência é render ainda mais. É uma equipe jovem que o Luxemburgo montou com sorte e competência. Tem tudo para se dar bem no Campeonato Paulista e se preparar para fazer um bom Campeonato Brasileiro.



JD – Para o senhor, o Palmeiras, então, tem um bom time. É possível projetar muitas alegrias para a torcida neste ano?



Ademir da Guia - É complicado falar de títulos. Tem a Libertadores, que é mais complicada. Enfim, são várias competições, o que demanda um plantel de qualidade. Não sei se nós temos esse plantel maior, se há reservas à altura dos jogadores que estão atuando. Creio que é preciso mais tempo para avaliar isso. Hoje, estamos no início da caminhada. Para projetar muitas conquistas, é preciso avaliar mais um pouco.



JD – Em relação ao Palmeiras que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, já dá para avaliar se houve melhora?



Ademir da Guia – Acho que o nível técnico melhorou bastante. Temos jogadores de maior qualidade na frente, os gols estão saindo com naturalidade e a defesa também tem se mostrado mais consistente.



JD - O senhor é considerado por muitos o maior ídolo da história do Palmeiras. Como julga o tratamento dado hoje pelos grandes clubes aos seus craques do passado?



Ademir da Guia – É muito difícil falar sobre isso. No Palmeiras, por exemplo, todos os anos é promovido um jantar para os ex-atletas do clube, e homenagens também são feitas. Mas isso varia de clube para clube, e nem sempre é dada a devida atenção a essas pessoas.