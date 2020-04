Em nota, Sesed nega roubo a casa do ministro Alfredo Nascimento O ministro dos transportes informou que não tem casa em Graçandu.

A Secretaria Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) divulgou nota informando que o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, negou que tenha sido assaltado na Praia de Graçandu, no litoral Norte do Estado.



De acordo com informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o ministro informou que sequer tem casa naquela localidade.



Por esse motivo, Alfredo Nascimento destacou que desautoriza qualquer veiculação de informação referente a esse suposto assalto noticiado na imprensa na manhã desta quinta-feira (19).