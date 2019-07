Huol realiza duas neurocirurgias por semana unidade tenta um convênio com a Sesap para aumentar o número de cirurgias em toda alta complexidade.

O Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol) está realizando duas neurocirurgias por semana. A falta de profissionais para realizar esse tipo de procedimento seria o principal problema. A unidade tenta um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) para aumentar o número de cirurgias em toda alta complexidade.



O diretor do Huol, Ricardo Lagreca, afirma que a efetivação traria muitas vantagens para o hospital, diminuindo a demanda reprimida (o número de pessoas que esperam por uma neurocirurgia não foi apresentado) e aliviando os problemas gerados pela crise na saúde, como a falta de médicos.



Segundo Lagreca, o convênio serviria para o estado repassar ao Huol o mesmo valor pago aos hospitais privados que realizam procedimentos na alta complexidade. Além do Onofre Lopes e Walfredo Gurgel, o Hospital do Coração, Varela Santiago e Memorial realizam neurocirurgias.



O assessor da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, Valdimar Medeiros, explica que o convênio almejado pelo Huol não é bem visto pelo Tribunal de Conta do Estado (TCE). “ Esse convênio é baseado na proposta de pagamento feito pelo estado de R$ 2,5 milhões ao Huol e mais R$ 2,5 milhões divido entre os 167 municípios do Rio Grande do Norte”, explica.



Porém, como isso está sendo proposto pela Funpec, visto que o hospital é uma unidade universitária, o TCE não recomenda esse tipo de contratação, em razão dos problemas ocorridos nos convênios com fundações feitos em outras universidades do país.



Apesar das adversidades para ser concretizada, Medeiros enxergar com bons olhos a proposta. "Nela existiria um estímulo para os médicos. Eles receberiam pela tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) e ainda um adicional pago pela Funpec, chamado de plus", afirma.



Natal

Atualmente, todos os hospitais que realizam neurocirurgias estão ligados ao município de Natal. A verba do Ministério da Saúde é encaminhada diretamente à prefeitura. O poder municipal gerencia e autoriza os procedimentos.