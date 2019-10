Câmara dos Estados Unidos aprova pacote de US$ 819 bilhões para combater crise

O pacote de estímulo econômico no valor de US$ 819 bilhões defendido pelo presidente Barack Obama foi aprovado nesta quarta-feira (28) pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, segundo notícia divulgada pela BBC Brasil.O projeto teve 244 votos a favor e 188 contra. A votação teve 11 votos contrários de deputados democratas, do mesmo partido do presidente. Nenhum parlamentar da oposição republicana votou a favor do pacote.O projeto, que prevê investimentos e cortes de impostos, será submetido, agora, ao Senado, onde Obama vai enfrentar maiores dificuldades, já que a maioria democrata na Casa não é tão expressiva quanto a que o partido possui na Câmara dos Representantes.

* Fonte: Agência Brasil.