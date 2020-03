CMN criará comissão administrativa para apurar crise na saúde

Vlademir Alexandre Debate sobre a Saúde continua na Câmara Municipal.

No próximo dia 3 de março, uma nova audiência será realizada pela Casa, com a participação do Conselho Nacional de Saúde.Na audiência desta terça-feira (17), o foco dos debates foi a questão dos contratos firmados entre o poder público e as cooperativas médicas. A iniciativa da CMN de promover uma ampla discussão sobre o problema da saúde foi elogiada pela sindicalista Soraia Godeiro. "Se essas audiências não tivessem acontecido, o prejuízo para a população seria ainda maior", afirmou.O presidente da Comissão de Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, vereador Franklin Capistrano (PSB), se posicionou contra os contratos firmados e defendeu a uma política que solucione a crise da saúde de maneira definitiva."Os contratos são de caráter emergencial e solucionam temporariamente a crise. A grande preocupação é como ficará a situação da saúde depois do fim deles, que duram apenas seis meses", disse o vereador.Os vereadores Ney Lopes Jr. (DEM) e Raniere Barbosa (PRB) destacaram a necessidade do avanço dessas discussões para uma decisão prática. Já Franklin Capistrano lembrou que o papel de uma audiência é de discutir o tema e propor solução. "Uma audiência pública não tem poder decisório, mas sim propositivo", explicou.O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marcelo Medeiros, frisou a necessidade da valorização do profissional de saúde, melhorias na gestão e medidas simples como um fundo de caixa para os hospitais."Uma simples infiltração pode resultar na interdição de uma sala de emergência, desencadeando problemas que poderiam ser resolvidos de maneira prática", sugeriu Marcelo Medeiros.Também estiveram presentes na reunião os vereadores Hermano Moraes (PMDB), Júlio Protásio (PSB), Sargento Regina (PDT), George Câmara (PC do B), Aquino Neto (PV), o secretário municipal de saúde, Levi Jales, e os sindicatos dos profissionais de enfermagem, dos farmacêuticos, além de representantes do Fórum de Defesa da Saúde, Fundação Nacional de Saúde e Cooperativa dos Anestesiologistas.