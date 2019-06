Estado nomeia 92 médicos especialistas aprovados no último concurso

Após a decretação do estado de perigo iminente e de calamidade pública no setor hospitalar do Rio Grande do Norte, publicado no Diário Oficial do Estado na edição de 31 de dezembro de 2008, o Governo do Estado nomeou 92 médicos especialistas que foram aprovados no último concurso público.Foram nomeados para assumir imediatamente médicos nas especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, ortopedia, pediatria, especialistas em terapia intensiva e intensivistas.Os profissionais convocados, que saíram das vagas iniciais do concurso e do cadastro de reserva, estão se apresentando a partir de hoje (7), no Centro de Formação de Profissionais em Saúde (Cefope), na avenida Alexandrino de Alencar.A expectativa é que o Hospital Walfredo Gurgel receba quatros anestesiologistas, nove cirurgiões e dois ortopedistas. O Hospital Maria Alice Fernandes, segundo a Sesap, já conta com um novo profissional em pediatria.A nomeação dos profissionais foi em virtude do fim dos contratos com as Cooperativas dos Médicos Anestesiologistas do Rio Grande do Norte (Coopanest), Cirurgia Pediátrica de Natal (Cipen) e Cooperativa dos Médicos (Coopmed), que terminou em 31 de dezembro.A Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) afirma que o setor de neurocirurgia do Estado não será prejudicado.“O contrato com a Clineuro - Clínica de Neurocirurgia do RN - foi renovado em novembro do ano passado e tem validade é de um ano”, informou a assessoria de imprensa da secretaria.

Reforço

Além da contratação dos médicos, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), por meio do Governo do Estado, contratou leitos de UTI e clínicas médicas, em hospitais privados de Natal e Mossoró. Além disso, a Sesap conta com o apoio de anestesistas do Exército e da Marinha.