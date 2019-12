Portal e tevê relembram as façanhas de "Cícero Romário"

Matéria no Globoesporte.com e depois repercutida no programa Tá na Área, da SporTV, relembra um capítulo importante da história de um dos maiores artilheiros do futebol potiguar em todos os tempos: Cícero Ramalho. A reportagem narra o "pesadelo" do Vasco da Gama, Copa do Brasil de 2005, quando o mossoroense, aos 40 anos, fez o primeiro gol da vitória do Baraúnas em pleno São Januário, dia 20 de abril, jogo válido pelas oitavas-de-finais da competição.



Na época, antes a eliminação contra o Cruzeiro, duas goleadas - 7 a 3 e 5 a 0 - ´"Cícero Romário" ou "Vovô Ramalhete" encantou o Brasil, pois a grande atuação não se resumiu ao jogo contra o Vasco. O orgulho da terra de Santa Luzia foi manchete nos principais jornais do Brasil. Uma exposição na mídia que ele não conseguira nem nos tempos áureos de Teneriffe, na Espanha, ou jogando pelo América na Série B de 1996, 9 anos antes, quando foi ignorado e pouco aproveitado.



Nos anos seguintes ao maravilhoso desempenho na Copa do Brasil, o jogador ainda tentou continuar em campo. Aliás, ele nunca demonstrou vontade de parar, se pudesse estaria jogando até hoje. Fez mais alguns gols, passou por experiências como técnico e segue na carreira sonhando com a glória que conseguiu nos campos, com seus gols.



De porte físico avantajado, mas dono de uma talento único, driblava bem, chutava com as duas pernas, fazia o pivô com perfeição e tinha habilidade incomum para a posição de "matador." O problema de "Cição", como alguns companheiros o tratavam carinhosamente, sempre foi sua briga eterna contra a balança, aliada à pouca disposição para treinamentos físicos e contratações. Se tivesse um centroavante que a gente pudesse comparar no estilo de jogar, o exemplo seria Evair, ex-Palmeiras, Goiás, seleção e tantos outros clubes. Mas, muita gente jura: Cícero Ramalho ainda era mais completo na posição.



A vida de Cícero Ramalho da Rocha tem alguns capítulos especiais. Mas somente um deles já vale por um livro. No dia 20 de abril de 2005, aos 40 anos de idade, o folclórico atacante, até então visto apenas como um peso pesado de 92kg, fez o primeiro gol da vitória do Baraúnas-RN por 3 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil .



- Foi o momento mais feliz da minha vida. Era a minha primeira oportunidade de verdade em uma competição nacional e fiz o que fiz, mesmo aos 40 anos – contou, em entrevista por telefone, ao GLOBOESPORTE.COM.



O resultado chamou a atenção do país. A eliminação teve péssimas consequências também para o técnico Joel Santana, demitido após a vexaminosa derrota. Quase quatro anos depois, o ex-jogador tenta a sorte como treinador do Quixadá, lanterna do Campeonato Cearense.



– Peguei o time em andamento com cinco derrotas. Ganhamos a primeira, perdemos a segunda, e agora temos mais um desafio pela frente. Joguei no Quixadá em 1987 e 1988, sendo artilheiro nos dois anos consecutivos. A pressão como técnico é grande, mas não dá para entrar em campo e fazer o gol como antigamente.

O jeito semelhante e a boa fase logo lhe renderam o apelido de Romário do Nordeste. Segundo cálculos do próprio jogador, Cícero Ramalho tem 106 gols no Campeonato Potiguar, mas a Federação não reconhece os nove gols feitos pelo Corinthians-RN, de Caicó – é o terceiro maior artilheiro da história da competição.