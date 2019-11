Portuguesa ganha a segunda partida consecutiva

A Portuguesa venceu mais uma no Paulistão. No meio de semana, a Lusa ganhou do Bragantino, no Canindé. Neste domingo (01) a vítima foi o Noroeste, que perdeu de 2 a 1 no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

O jogo parecia equilibrado no início, mas um pênalti em cima de Fellype Gabriel mudou o panorama da partida. Edno cobrou e fez 1 a 0 Lusa, aos oito minutos.

Lanterna do campeonato, o Norusca foi obrigado a sair para o jogo e conseguiu seu gol aos 42 minutos. Léo Mineiro marcou. Antes disso, porém, o time rubro-verde quase ampliou com Guigov.

No segundo tempo, a Portuguesa mostrou que só aceitava sair de Bauru com os três pontos, o que totalizaria seis para o time de Mário Sérgio. E com um belo gol de Athirson, que novamente jogou bem, a Lusa chegou à vitória.

O jogo da Portuguesa, pela quinta rodada, será contra o Oeste no Canindé. Já o Noroeste só faz seu confronto da rodada que vem em março, pois o Palmeiras tem compromisso pela Libertadores.

O time de Bauru só volta a campo no próximo fim de semana, pela sexta rodada, também diante do Oeste, em Itápolis.