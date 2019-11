Polícia inicia na terça busca por fugitivos do 7º DP Os 15 presos fugiram na manhã de segunda-feira.

A polícia começa na manhã desta terça-feira (3) a busca pelos 15 fugitivos do 7º Distrito Policial, no bairro das Quintas, segundo informações repassadas por policiais do 7º DP.



De acordo com um agente de polícia civil lotado no 7º DP, os presos tiveram acesso aos itens para a fuga pelos dutos de ventilação da prisão.



“Como o muro da delegacia é baixo, os comparsas dos presos esperam um horário de muito movimento na delegacia e jogam pelos dutos de ventilação os objetos. Como o espaço do corredor para as celas é curto, eles utilizam uma vassoura para pegar os objetos”, diz.