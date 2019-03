Mais uma novidade para a Escolinha de Futebol do ABC Após anunciar o retorno da Escolinha para 2009,a direção ABCdista comunicou que também lançará uma Escolinha de Futebol Feminino.

A Diretoria alvinegra anunciou mais uma novidade para a Escolinha de Futebol do ABC Futebol Clube. Após anunciar o retorno da Escolinha para 2009, com o comando do professor Elói Simplício e do ex-zagueiro Edmar, nesta terça-feira (16), a direção ABCdista comunicou que também lançará uma Escolinha de Futebol Feminino.



Com isso, as meninas que desejarem ingressar no esporte, já tem onde dar os primeiros passos no futebol. As inscrições serão feitas na secretaria do clube e o período será o mesmo da Escolinha masculina, de 2 a 30 de janeiro, assim com a faixa etária, de 8 a 13 anos. A mensalidade custará 40,00 (Quarenta reais). As filhas de pais sócios-torcedores terão 50% de desconto.



As aulas também serão realizadas aos domingos, no CT José Nilson de Sá.



Site do ABC