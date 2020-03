Gesane Marinho acredita que Carlos Eduardo deixe o PSB

Julio Pinheiro Gesane acredita em filiação do ex-prefeito de Natal ao PDT.

“Se surgiu a possibilidade de saída do PSB, já mostra que ele não está muito bem no partido. Se estivesse satisfeito, teria logo dito um não ao deputado Álvaro Dias. Mas ainda ficou de pensar”, reforçou a deputada pedetista.Gesane Marinho também fez questão de ressaltar que não participou das conversas entre o líder do PDT e o ex-prefeito Carlos Eduardo, por isso não poderia emitir mais opiniões sobre o assunto. Mesmo assim, acredita que o partido teria muito a ganhar com a ida tanto do pessebista quanto do pai dele, o ex-prefeito de Parnamirim Agnelo Alves, para o PDT. “São duas grandes lideranças. Só iriam somar ainda mais”, disse.Para a deputada, a possível ida dos dois líderes para o PDT não influenciaria a posição bancada na Assembléia Legislativa, que faz oposição ao Governo. “Carlos Eduardo nunca teve um relacionamento muito harmonioso com Wilma. Mas um motivo para sua possível saída do PSB”, concluiu.A deputada também disse que era mais provável que o líder do PDT apoiasse a candidatura de Carlos Eduardo para reforçar a bancada na Assembléia ou até mesmo na Câmara Federal. “Se ele não disputar o Governo em 2010, poderá aumentar a nossa bancada”, finalizou.