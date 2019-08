Prefeitos do Vale do Açu se encontram com governadora para cobrar ações na região

Fotos: Ivanízio Ramos Prefeitos discutem com a Governadora ações para o Vale do Açu, Robinson foi o articular do encontro.

“O deputado está de parabéns pela iniciativa. Podemos discutir de forma coletiva as soluções para a região em diversas áreas como saúde, educação, infra-estrutura e segurança. No encontro mostramos o que já está sendo feito pelo Governo e o que está encaminhado, sem contar com o fortalecimento de parcerias”, reforçou a Governadora.Para o deputado Robinson Faria, pré-candidato ao governo em 2010, a reunião foi administrativa e a presença dos prefeitos de Itajá (Gilberto Lopes ), Assu (Ivan Junior), Ipanguaçu (Leonardo de Oliveira) São Rafael (José ARimatéia), Alto do Rodrigues (Eider Medeiros) e Pendências (Ivan Padilha) não significa um apoio declarado aos seus projetos futuros.“Não discuti votos, nem apoios. Depois de conhecer a realidade e necessidades da região procurei os prefeitos para que pudéssemos juntos encontrar possíveis soluções e pedir o apoio do Governo do Estado”Mesmo assim, Robinson não descartou que a reunião acabou trazendo benefícios para os seus projetos futuros. “Se terei o apoio deles, depende do meu trabalho, mas com certeza a reunião é um ponto a favor. Afinal, parceria política é conseqüência de ações como estas, e acredito no reconhecimento do meu trabalho”.O prefeito de Assu, Ivan Júnior (PP) também mostrou satisfação com o encontro. “Acredito que todos ficaram satisfeitos com as ações a serem providenciadas porque só tem a enriquecer o vale do Açu. Este é o primeiro momento, e o deputado Robinson foi importante para a realização deste encontro”.Mesmo assim, o prefeito, que assume o primeiro mandato na cidade, acredita que ainda falta mais atenção à região, principalmente após as enchentes que destruíram grande parte do Vale do Açu, causando graves conseqüências.“Ainda estamos convivendo com as conseqüências. As pessoas que foram demitidas, por exemplo, e que estavam sendo sustentadas pelo seguro desemprego, agora não tem mais de onde tirar recurso. Acredito que faltou sim, iniciativa política para resolver este problema antes, principalmente, para conseguir os recursos do Governo Federal”, finalizou o Ivan Júnior.Entre os temas debatidos estiveram a Segurança, Saúde, Geração de Empregos, Educação, Agricultura, Infra-estrutura, Abastecimento d'água e Turismo.