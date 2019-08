Governo do Estado vai implantar Cidadão Sem Fome em março

Vlademir Alexandre Robinson vem cobrando implantação do Cidadão Sem Fome.

O Cidadão Sem Fome é um programa criado por lei estadual que consiste em possibilitar a troca de cupons fiscais por cestas básicas. De acordo com Fabian Saraiva, um grupo técnico tem se reunido constantemente na Sethas para finalizar a sistemática de implantação do Programa Cidadão Sem Fome, sob o comando do titular da pasta. Em princípio, o custo anual do projeto é estimado em R$ 7,2 milhões de reais.Os únicos detalhes que ainda estão sendo analisados dizem respeito à criação de mecanismos para que o projeto alcance diretamente a população mais pobre e para o credenciamento de estabelecimentos comerciais que serão parceiros do Governo Wilma no Cidadão Sem Fome."O Cidadão Sem Fome é um projeto de largo alcance social que vai permitir o crescimento da arrecadação do estado. Além da classe política, que já manifestou apoio, a Igreja Católica, através de Dom Mathias Patrício de Macedo, e empresários do estado já se manifestaram pela implantação do Cidadão Sem Fome. Agora, contamos com o compromisso da governadora Wilma de Faria para transformá-lo em realidade", declarou Robinson.Durante o a apreciação da proposta, o deputado Robinson Faria disse que esse era o seu melhor projeto enquanto parlamentar e cobrava do Governo do Estado a regulamentação da proposta.