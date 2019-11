Volta às aulas congestiona trânsito próximo às escolas

Fotos: Marília Rocha A falta de local apropriado para estacionar próximo às escolas é um transtorno para todos.

A falta de estacionamento, de local apropriado para saída e entrada de alunos e de espaços para manobrar, tão desejados pelos pais, é um problema.“Fico muito tempo tentando parar em um lugar para minha filha entrar no carro porque não tem estacionamento e não quero que ela fique longe da porta da escola”, declara Maria Rita. Todos os dias, ela enfrenta o problema de trânsito na escola da filha. “Além disso, tem os pais que ficam esperando as crianças, parando o fluxo dos carros”, conclui.O problema é relatado por outro pai, Alfredo Jardim, que acredita na sinalização como a melhor opção como saída.E o problema não se restringe aos carros particulares. Para Wagner de Mendonça, proprietário de um transporte escolar há oito anos, a solução é criar espaços ao lado das escolas para diminuir o tumulto e a formação de filas duplas na porta das escolas. “Transporto 32 alunos por dia, nos três turnos e em três escolas de Natal, e o problema é o mesmo”.Ele elegeu como solução estacionar numa rua paralela e esperar os alunos se aproximarem do carro. Para Alfredo, a falta e o desrespeito à sinalização é o que mais atrapalha o trânsito próximo às escolas. “Nos horários de saída dos alunos, fica impossível passar nas ruas sem ter mais um carro atrapalhando”, declara.A reportagem doflagrou na manhã dessa terça-feira (3) carros estacionados em faixa amarela e em locais com sinalização proibindo a ação.