Paulo Dias: ele respira esporte

Artur Dantas O professor Paulo Dias é presidente da Federação de Beach Soccer do RN.

Pela instituição, ganhou destaque aos 15 anos ao participar de jogos internos atuando ao lado de atletas de até 21. Também teve participação na seleção do Rio Grande do Norte na categoria juvenil e infantil. Pouco depois deixou o Estado e foi morar em Maceió, cidade que passou no vestibular para educação física. Com forte dedicação, também integrou a seleção de basquete de Alagoas. Palocha recordou que ao entrar na faculdade, já começou a trabalhar na área, ficando com pouco tempo livre para se dedicar ao esporte.Terminou o curso em 1980 e, em 81, retornou à Natal onde começou a trabalhar em escolas do governo, prefeitura. Trabalhou durante 16 anos no colégio Salesiano, escola que conquistou títulos todos os anos no basquete amador. Conseguiu ainda títulos nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), pela seleção potiguar, e detém o título de campeão do nordeste. Palocha revelou que a vida como esportista teve um fim aos 18 anos quando ficou dividido entre os estudos, o esporte e o trabalho. "Eu queria aprender e me desenvolver na carreira que tinha escolhido".No período de 2000 a 2002, exerceu o cargo de diretor de futebol do América, na época em que Jerônimo Melo assumiu após a renúncia de Pio Marinheiro. Palocha revelou que foi uma época muito difícil devido a dificuldades financeiras. "A gente tentava viabilizar algumas coisas dentro do clube, mas não dependia apenas da diretoria. Tentávamos também conseguir algo com os patrocinadores". Ele lembrou que chegou a dispor dinheiro do bolso para custear a alimentação dos atletas.Palocha fez uma ressalva em relação ao futebol no Rio Grande do Norte. Ele alertou que o futebol hoje tem que ser gerenciado como empresa. "Não adianta brincar com futebol. Ele pode render muito, mas pode trazer um grande prejuízo", disse. Palocha lembrou que é preciso uma política pública para fortalecer o futebol não apenas no RN, mas no Brasil todo. Ele destaca que futebol no estado tem que evoluir muito, não apenas na parte de dirigentes com de estrutura e organização de campeonatos.Recentemente recebeu um convite para se tornar diretor de um tradicional clube do Estado, entretanto a careira como dirigente não está entre os atuais planos. "Eu agradeci o convite, mas disse que não ia poder aceitar porque estava sem tempo e só entrava em um projeto se fosse para me doar 100% para que pudesse ser bem feito", esclarece.Há 10 anos foi eleito para assumir a presidência da Federação de Beach Soccer. Ao longo desse tempo ajudou o Rio Grande do Norte a conquistar o campeonato nacional em 2007 e em 2008, o terceiro lugar. Ainda soma a convocação recente de três atletas da seleção potiguar para a seleção brasileira, além da convocação de um técnico, Andrey Valério, que dirigiu a seleção nacional. "Acho que já dei a minha contribuição. Em 2010 estou deixando a presidência, mas devo ocupar um cargo de diretor ou algo semelhante", revela.O presidente explicou que em 1999 foi convidado a organizar um evento de futebol de praia na praça de Mirassol. Após o sucesso, recebeu um convite para fundar a Federação de Beach Soccer por indicação do presidente da Confederação do esporte, Fulvio Danilas. Atualmente, o RN está entre os primeiros no ranking nacional, ao lado de estados fortes como Espírito Santo e Maranhão, atual campeão brasileiro.Simultâneo ao esporte, Palocha trabalhou com eventos, onde durante 10 anos foi diretor de um famoso bloco de Carnatal. Em eventos sociais, realiza a 14 anos um dos maiores eventos de Natal, o Muitos Carnavais, festa que resgata a época dos grandes carnavais de rua. Em Pirangi, realiza o Fest Verão, evento esportivo realizado durante o mês de janeiro que conta com aeróbica, spinning, futvolley, futebol de praia, entre outros.