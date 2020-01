Pescador acusado de homicídio vai a júri nesta segunda Leandro Lima de Oliveira é acusado de ter matado Thiago Gomes, em 2005, em Natal.

O pescador Leandro Lima de Oliveira, de 24 anos, será julgado nesta segunda-feira (9) pela acusação de homicídio qualificado contra Thiago Gomes. Esse crime foi cometido em 2005, em Natal.



De acordo com a denúncia da Promotoria, no dia 20 de junho de 2005, por volta das 22h, Kiko - como é conhecido Leandro Lima - entrou em contato por telefone com o motorista de táxi, Frank Harrison Gomes e acertou para que fosse apanhá-lo no “Morro da África”, no bairro da Redinha, e, em seguida, levá-lo até o bairro de Pajuçara, e depois ao Bom Pastor.



O motorista se dirigiu ao local combinado e, além de Leandro, ele apanhou Augusto César, Maurílio Pinto e um quarto homem não identificado, levando-os até à rua Júlio de Mesquita, em Pajuçara.



Neste local, segundo o depoimento do motorista, os quatro homens desceram do veículo já de armas em punho e iniciaram os disparos contra Thiago Gomes, que conversava despreocupado com os amigos.



Após o crime, de acordo com o MP, os denunciados ingressaram novamente no táxi e ordenaram ao motorista que retornasse ao “Morro da África”, sendo que, no caminho, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar.



Leandro e outro comparsa conseguiram fugir e os outros dois denunciados foram conduzidos à Delegacia para lavrar o auto de prisão em flagrante. A vítima faleceu por anemia aguda, em decorrência dos ferimentos.