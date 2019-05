Governo decreta perigo iminente de calamidade pública na rede hospitalar estadual

O governador em exercício, Iberê Ferreira de Souza, decretou nesta terça-feira (30) “estado de perigo iminente de calamidade pública” na rede hospitalar estadual para garantir a assistência médica à população. Apesar de todos os esforços do Governo do Estado, como a realização de concurso público para contratação de pessoal e da implantação do plano de cargos e salários, foi necessária a tomada de uma medida extrema.“Não podemos permitir que nossa população fique desassistida. Por isso, tomamos uma medida dura para evitar o colapso do atendimento na rede pública estadual”, declarou Iberê Ferreira.O governador em exercício tomou a decisão após extensa reunião com todo o setor Jurídico do Estado, do secretário do Gabinete Civil, Gustavo Carvalho, do Secretário de Saúde, George Antunes, e do Secretário de Administração e dos Recursos Humanos, Paulo César Medeiros.O governador concederá entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira (31), às 10h, na Sala de Reuniões da Secretaria Estadual de Planejamento, no Centro Administrativo.

NOTA OFICIAL

O Governo do Estado decreta nesta quarta-feira (31) “estado de perigo iminente de calamidade pública” na rede hospitalar estadual considerando:- a continuidade da greve dos médicos que chega aos 69 dias;- o encerramento dos contratos de prestação de serviços com as cooperativas médicas neste final de ano, sem possibilidade de renovação, havendo, inclusive, recomendação do Ministério Público a respeito do assunto;- que apesar de todos os esforços do Governo do Estado para provimento dos quadros próprios por meio de concurso público, em substituição aos serviços terceirizados e contratos temporários, não foi possível ainda preencher os referidos cargos;- que essa situação poderá provocar prejuízo ao atendimento da população;- e que saúde é um direito de todos e dever do Estado.Enquanto durar o “estado de perigo iminente” ficam disponíveis todos os bens, serviços e servidores da Administração Pública Direta e Indireta, afetos à área de Saúde.A Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) fica autorizada a requisitar e contratar, se necessário, outros serviços e bens de saúde disponíveis, privados e filantrópicos, com vistas ao restabelecimento da normalidade dos atendimentos.