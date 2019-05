Usinas de biodiesel da Petrobras ultrapassam meta de produção em 2008 Produção total chegou a 8,8 milhões de litros de biodiesel entregues ao mercado.

A Petrobras informou hoje (30) que as usinas de biodiesel de Candeias (BA) e de Quixadá (CE) superaram suas metas de produção previstas para 2008.



Segundo a empresa, as duas unidades - operadas pela Petrobras Biocombustível - chegam ao final deste ano com uma produção total de 8,8 milhões de litros de biodiesel entregues ao mercado, ultrapassando os 8 milhões de litros vendidos nos dois leilões de biodiesel realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) neste segundo semestre do ano.



As duas usinas iniciaram sua produção em outubro deste ano, marcando a entrada da Petrobras na produção comercial de biodiesel.



“Em três meses, Candeias e Quixadá entregaram, cada uma, 4,4 milhões de litros de biodiesel. A Usina de Candeias - a primeira que foi inaugurada, em 29 de julho passado - já iniciou a entrega antecipada do biodiesel vendido no 12º leilão, contratado para o 1º trimestre de 2009”, informa a Petrobras.



A empresa informa ainda que a sua terceira usina de biodiesel já está em fase de condicionamento operacional e deve iniciar produção em janeiro do próximo ano, no município de Montes Claros (MG).



Juntas, as três usinas têm capacidade de produzir 170 milhões de litros de biodiesel por ano.



A primeira produção comercial de biodiesel comercializado no leilão da ANP foi entregue pela Petrobras em 3 de outubro deste ano. O carregamento, com 44,78 mil litros de biodiesel, saiu da Usina de Candeias, na Bahia.



A Usina de Candeias tem capacidade para produzir 57 milhões de litros de biodiesel por ano.