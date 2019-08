CMN aprova Rosy de Sousa para a Semtas

Elpídio Júnior Rosy de Sousa: nova secretária de Trabalho e Assistência Social.

Apesar de a bancada governista ser maioria esmagadora no Legislativo, a titular da Semtas passou por uma “saia justa” durante a sabatina. O motivo foram os questionamentos do vereador Raniere Barbosa (PRB), que faz oposição à atual administração. O vereador questionou a prefeita com relação a artigos específicos de leis municipais e federais, sem explicitar o que diziam os textos das leis. O fato irritou a bancada governista.O vereador Aquino Neto (PV) disse que a atitude de Raniere foi lamentável porque o ex-secretário da Semsur tentou fazer uma “pegadinha” com a então postulante a secretária. “Não venha com essas pegadinhas e vamos manter o nível do debate”, disparou Aquino, afirmando ainda que Raniere foi o secretário que mais utilizava os conselhos dos auxiliares enquanto participava de audiência na CMN.O líder da bancada governista, vereador Enildo Alves (PSB), classificou as perguntas de Raniere como “atos pequenos”, porque o próprio vereador do PRB, ex-titular da Semsur, não saberia artigos de leis referentes a questões de sua pasta. “Se eu perguntasse qual é o artigo que trata sobre a lei que impede as cigarreiras de venderem bebidas alcoólicas o senhor também não saberia”, desafiou Enildo.O vereador do PRB, no entanto, rebateu Aquino lembrando que nunca foi sabatinado para ter que ocupar o cargo. “Eu utilizava os auxiliares quando era secretário, o que é natural. Mas aqui temos que ver a capacidade da gestora, que sei que ela tem, para tocar a secretaria”, disse.A secretária Rosy, por sua vez, foi sincera em dizer que não sabia o texto dos artigos citados por Raniere, mas comprometeu-se a respondê-los posteriormente. “Há muita gente que entende de leis de assistência social, mas não são boas gestoras. Estou aqui por ser uma boa gestora, e não por currículo, porque o meu currículo é péssimo”, disse Rosy de Sousa.Após as palavras da secretária, Raniere elogiou a sinceridade de Rosy e disse que acredita que ela será uma boa secretária devido à experiência acumulada durante a vida. “Não precisa ser um médico para ser um bom secretário de Saúde, por exemplo. A senhora, como gestora, tem tudo para ser uma ótima secretária”, disse o vereador de oposição.A votação foi realizada de forma secreta e os 17 vereadores presentes sacramentaram a escolha de Rosy de Sousa para ser a nova titular da Semtas.

Projetos

Já trabalhando há 15 dias na pasta, acompanhando o dia-a-dia dos trabalhos da Semtas, Rosy de Sousa elencou como maior prioridade a organização da secretaria. Para ela, a desorganização das ações da Semtas é o principal problema encontrado.“Não tem que inventar a roda. Tem que se fazer o fundamental para que tudo possa funcionar e que os projetos dêem resultado”, disse Rosy, parafraseando parte do discurso de Micarla durante a campanha.