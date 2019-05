Secretaria de Defesa Social vai mapear crimes em Natal

Fred Carvalho Delegado Sérgio Leocádio assume a Defesa Social em janeiro

“Vamos fazer esse mapeamento para saber quais os pontos que merecem uma melhor atenção. Com isso, vamos focar o trabalho nas escolas, principalmente na prevenção às drogas”, comentou o secretário.Sérgio Leocádio é delegado classe especial da Polícia Civil, onde trabalha há 23 anos. “Essa nova missão é um desafio, porque essa Secretaria ainda não existe. Vamos ter que estruturar essa área, mas já posso adiantar que nossa meta é trabalhar com prevenção, com programas sociais. Para isso, vamos utilizar ao máximo as novas tecnologias, principalmente no monitoramento por câmeras na cidade”, falou.A SDS surge de uma reforma administrativa realizada pela prefeita eleita Micarla de Sousa e vai abranger a Guarda Municipal e a Defesa Civil, além dos Direitos Humanos.“Já conversei com a prefeita e ela se mostrou bastante interessada nesse assunto, mostrando que quer realmente ajudar a inibir a violência em Natal. Por isso já determinou que a Secretaria de Defesa Social trabalhe em integração com as demais pastas, principalmente as de Educação, Esportes e Cultura”, disseSérgio Leocádio lembrou que a Secretaria de Defesa Social não terá cunho “policialesco”. “O dever de polícia, pela constituição, é do Estado. O que vamos fazer é apenas procurar auxiliar a Secretaria de Segurança Pública, mas sempre procurando atingir as causas da violência e não os efeitos dela”.Um dos caminhos para isso será a criação de conselhos comunitários de Segurança Pública. “Temos procurar apoio da população como um todo. Por isso vamos começar nosso trabalho de prevenção pelas escolas”.Leocádio, que ainda é diretor da Academia de Polícia e recentemente foi eleito para o Conselho da Polícia Civil, disse saber das dificuldades que pode encontrar nos primeiros meses da gestão dele.“Como é uma Secretaria nova, poderemos encontrar alguns entraves, inclusive na questão de orçamento, que será remanejado de outras pastas. Mas sei da boa vontade de Micarla em ajudar nessa área. Por isso aceitei o desafio”, concluiu.