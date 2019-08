Bancada do PSDB se reúne na próxima semana para selar apoio a José Sarney Partido de oposição negocia cargos na Mesa e duas importantes comissões permanentes.

Os senadores do PSDB têm reunião marcada na próxima quinta-feira (29) para decidir o apoio a José Sarney (PMDB-AP) à presidência do Senado Federal. Ontem, após voltar de viagem ao exterior, o líder Arthur Virgílio manteve encontros “informais” com o candidato do PMDB e com o candidato do PT, Tião Viana (AC).



Segunda-feira (26), Arthur Virgílio e o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), terão novas conversas com os dois candidatos. Segundo o líder tucano, “o PSDB sabe que vai definir as eleições” e por isso já estabeleceu condições para apoiar: quer duas cadeiras na mesa (1ª Vice-Presidência e 4ª Secretaria) e duas comissões permanentes (Assuntos Econômicos e Relações Exteriores e Defesa Nacional).



Além de postos-chave, o PSDB quer que o futuro presidente do Senado mantenha a “independência e soberania da Casa”, limite o recebimento de medidas provisórias e distribua as relatorias de acordo com “critérios matemáticos, do primeiro ao milésimo projeto”, exigiu Virgílio.



Na avaliação de Antônio Augusto Queiroz, analista político do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) e do cientista político Leonardo Barreto, professor da Universidade de Brasília, os 13 senadores tucanos voarão juntos e tendem a votar em José Sarney.



Na perspectiva dos dois analistas, a eleição do ex-presidente da República (1985-1990) ao comando do Congresso Nacional se dará por sua capacidade de aglutinação entre parlamentares da oposição e da situação.



“[José Sarney] não colocaria sua biografia em risco se não tivesse absoluta convicção de que as condições estão dadas para se eleger e se eleger facilmente”, contabiliza Antônio Augusto Queiroz, que tem mais de 20 anos de acompanhamento da atividade legislativa.



A provável vitória de Sarney não sofrerá resistência no PSDB nem do governador de São Paulo, José Serra. “Na medida que isso se apresenta como favas contadas, seria muito arriscado o Serra se posicionar ao lado do perdedor”, raciocina o professor Leonardo Barreto.



Além do poder de agregação, a vitória de Sarney representa, junto com a de Michel Temer (PMDB-SP) na Câmara dos Deputados, revés ao Partido dos Trabalhadores e trunfo da oposição: o PT ficará fora do comando das duas casas do Congresso. “O PSDB, junto com os Democratas, não querem fortalecer o PT”, resumiu Queiroz, do Diap.



Caso o PSDB consiga ocupar os postos pretendidos, o senador Tasso Jereissati (CE) deverá ficar com a Comissão de Assuntos Econômicos; Eduardo Azeredo (MG) terá o comando da Comissão de Relações Exteriores, e Marconi Perillo (GO) ocupará a 1ª vice-presidência.