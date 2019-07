Tribunal Regional Eleitoral decide hoje quem assumirá a Prefeitura de Guamaré Atualmente o município é comandado por Mozaniel de Melo (PP), que pode ou não perder o cargo para Auricélio Teixeira (PTB).

O julgamento para definir quem fica na Prefeitura de Guamaré será realizado nesta terça-feira (13). A sessão, na sede do Tribunal Regional Eleitoral está marcada para às 14h. O processo foi interrompido na última semana porque o juiz Fernando Pimenta pediu vistas.



Nas eleições municipais deste ano, após uma disputa acirrada, o atual prefeito da cidade, Mozaniel de Melo (PP) ganhou o pleito com diferença de pouco mais de 200 votos contra Auricélio Teixeira do PTB.



No entanto, a posse de Mozaniel foi questionada judicialmente devido ao seu vice, o pai dele, João Pedro ter “ficha suja”.