Faltam médicos em 11 municípios do Rio Grande do Norte

Mais de 455 municípios do Brasil estão sem médicos. Os dados alarmantes foram divulgados pelo Ministério da Saúde, em pesquisa realizada até outubro. A região mais atingida é o Nordeste, com 25,7% do total do país, mais de 117 municípios e no Sudeste, 111 cidades pequenas sofrem com a falta de médicos.No Rio Grande do Norte, 11 municípios sofrem com a falta de médicos: Água Nova, Bento Fernandes, Galinhos, Lajes Pintadas, Lucrécia, Paraú, Santa Maria, Pedra Grande, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste e Senador Georgino Avelino.Para presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Geraldo Ferreira, o problema é preocupante. “Vemos com preocupação a situação dos municípios que não conseguem prestar assistência em saúde aos seus moradores, optando pela transferência de pacientes para outros municípios, gerando novos problemas como o inchaço nos grandes municípios” afirma.Segundo Ferreira, a culpa da falta de médicos no interior é da prefeitura que após a criação do Programa Saúde da Família – PSF optou pela utilização do Programa com isenção de contratos de médicos. “As prefeituras adotaram o modelo do Programa, que tem verba federal, onde os médicos prestam atendimento apenas dois dias na semana e não contraram mais médicos”.A falta de médicos dos municípios sempre levanta o questionamento do interesse em trabalhar no interior. O presidente do Sindicato responde positivamente sobre o interesse dos médicos e disponibilidade na quantidade de profissionais, mas aponta dois problemas: compensação financeira, onde os municípios pagam salários baixíssimos e as péssimas condições de trabalho, como falta de medicamentos, exames e material básico de atendimento.Ele lembra que antigamente, o quadro de médicos das pequenas prefeituras era composto por pelo menos um clínico geral, um obstetra e um pediatra, suficientes para os atendimentos mais comuns. “Depois que as prefeituras implantaram o PFS nos municípios, há uns dez anos, o sistema começou a ser descontruído no estado”, diz.A reportagem do

Nominuto.com

procurou a Secretaria Estadual de Saúde para pronunciamento sobre a pesquisa. A assessoria de imprensa da Sesap alegou responsabilidade apenas pelos hospitais regionais e não quis comentar os dados.