Empresário de Wallyson nega acerto do jogador ao ABC

Em entrevista ao Nominuto.com, na tarde desta quinta-feira (12), o empresário do jogador Wallyson, Flávio Anselmo, não confirmou que o jogador esteja perto de um acerto com o ABC. No início desta semana, o jogador chegou a afirmar que de 0 a 10, as chances de retornar ao clube potiguar era 8.

No entanto, somente após uma conversa com o treinador Geninho, técnico do Atlético Paranaense, marcada para esta tarde, é que o destino de Wallyson deve ser conhecido. O jogador não vem sendo relacionado para as partidas do campeonato paranaense e disse que "as chances não surgiram" como era esperado.



Perguntado sobre a possibilidade do ídolo da Frasqueira retornar a Natal, Flávio Anselmo foi enfático: "Não há chance alguma que ele retorne ao ABC", disse.