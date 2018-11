Rogério Marinho pede para sair do PSB

Vlademir Alexandre Desobediência de Rogério Marinho ao PSB pesou no resultado final das eleições municipais em Natal.

Ele moveu uma ação de justa causa, alegando que estava sendo perseguido por seus ex-colegas desde que assumiu uma postura contrária à decisão de parte do seu partido em apoiar a deputada federal Fátima Bezerra (PT) para Prefeitura de Natal durante as eleições municipais.Rogério Marinho era considerado o principal aliado da governadora Wilma de Faria (PSB) em Brasília e se considerava candidato pelo PSB até o partido abandonar a candidatura própria para se aliar ao PMDB e PT, em julho desse ano.Ele decidiu apoiar a agora prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) e arrastou boa parte do PSB para a campanha da pevista, o que pesou no resultado final do pleito. Passadas as eleições, Marinho vinha reclamando que seus aliados haviam perdido cargos no Governo Estadual.Agora, ele depende da liberação do PSB nacional para mudar de legenda, já que pela Lei de fidelidade partidária o partido pode requerer a sua vaga na Câmara Federal. Pelo menos um partido já se mostrou interessado pelo político: o PSDB.