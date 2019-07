Rio Grande do Norte oficializa candidatura para Copa de 2014

Dos 18 estados apenas 12 serão sede para a Copa de 2014.

De acordo com informações do secretário de Turismo do Estado, Fernando Fernandes, junto com o relatório bilíngüe (português/inglês) foi enviado um DVD ressaltando as vantagens do estado, como as estruturas aeroportuárias, energética, hoteleira, estrutural e de transportes, além da indicação de possíveis investidores e garantias governamentais, e ainda a proximidade do estado com outros países.O comitê liderado pelo secretário de Turismo entregou o relatório às 15h30 (horário local), logo após os representantes do Acre. Na saída dos representantes potiguares, a delegação de Manaus aguardava para entregar o seu relatório.O próximo passo da delegação é criar dois comitês, um na Assembléia Legislativa e outro na Câmara Municipal, para auxiliar na aquisição de licenças e resolução da parte burocrática e estrutural.“O nosso próximo passo agora é preparar as duas comissões, que é uma exigência da CBF para a visita dos fiscais da FIFA e da CBF que virão ao Brasil para a visitação das cidades concorrentes, que deve começar no dia 30 deste mês”, explicou o secretário.As 12 sedes a Copa do Mundo serão conhecidas no dia 15 de março deste ano.