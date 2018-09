Semana de Filosofia da UFRN prossegue até quinta (20)

Prossegue até quinta (20) a 17ª Semana de Filosofia da UFRN. O evento integra as comemorações do cinqüentenário da instituição de ensino.O tema deste ano é Linguagem e Realidade e tem a coordenação do professor Frederico Bauchiwitz.A programação é composta de sessões de comunicação das 8h às 12h, exibição de filmes às 14h e mesas-redondas a partir das 16h30, nos auditórios de Filosofia e A, B e C do CCHLA.À noite, a partir das 19h, ocorrem conferências com professores de vários estados no Auditório da Biblioteca Central Zila Mamede.A abertura da Semana de Filosofia ocorreu ontem (17), com a conferência 'Linguagem, Realidade e Conhecimento' e 'A terra gêmea e a falácia externalista, ministrada pelos professores Jaimir Conte e Claudio Costa, ambos da UFRN.Hoje (18), às 19h, haverá a palestra sobre 'Ética e Realidade', da professora Maria de Lourdes Borges (UFSC), e logo em seguida 'Linguagem e reflexibilidade: uma análise a partir de Wittgenstein', ministrada pela professora Célia Martins da UNESP.A noite ainda conta o lançamento do livro

Introdução à Filosofia Moral de Kant

, da professora Cinara Nahra, no CCHLA.A obra é o oitavo volume da Coleção Metafísica, uma série criada pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFRN po meio da EDUFRN (Editora da UFRN).Dando continuidade à programação, na quarta-feira, 19, Marcos Bulcão Nascimento (Fapesp) realiza a palestra 'A constituição da Realidade no Sujeito', seguida de 'Linguagem e Realidade: de Morin a Chomsky', do professor Edson Sedin Magalhães (Feuduc).'Michael Foucault: os limites da linguagem e o estatuto da ficção', do professor Antônio Basílio Tomaz de Menezes (UFRN) finaliza as atividades da noite.O encerramento da Semana de Filosofia será na noite da quinta-feira (20), às 20h, com Andrea Copellovitch falando sobre 'A noite do sagrado' e, às 21h, o professor Oscar Federico Bauchwitz realizará a conferência 'Inocência, perigo, pobreza: ontologia da atualidade'.Na programação ainda está prevista a apresentação de dança

Memórias

, criada por Andréa Coppellovich e Ana Claudia Albano Viana.