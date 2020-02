Lula: polo de tilápia beneficia 1.750 famílias Cada família recebe cerca de dois salários mínimos por mês, apenas com a renda do peixe.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está chegando ao Rio Grande do Norte para conhecer o polo da tilápia, projeto de sustentabilidade rural, localizado no território do Mato Grande, considerado como um dos mais bem-sucedidos do Nordeste.



Lula e comitiva irão ao assentamento Rosário (Ceará-Mirim), na agrovila Canudos, onde os agricultores já não utilizam mais o cartão do Programa Bolsa-Família, devido à independência financeira adquirida por meio do projeto.



O polo da tilápia foi criado há quatro anos, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Incra, Banco do Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Governo do estado.



A criação do pescado em viveiros beneficia 1.750 famílias em 18 assentamentos e comunidades rurais da região do Mato Grande, gerando renda e oportunidades de trabalho para as famílias de trabalhadores rurais.



Somente no assentamento Rosário, são pescadas mensalmente cerca de 13 toneladas de tilápia, oriundas de seis tanques. Vinte e seis famílias trabalham diretamente na produção do pescado, que é comercializada pela Compra Direta do Governo Federal e também nas feiras livres da região.



O assentamento Rosário, com 120 famílias e uma área de mais de 1.550 hectares, conta hoje com centro de treinamento para capacitação dos trabalhadores, construído pela Fundação Banco do Brasil.



O Centro possibilita a articulação dos investimentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a realização de política de formação e a constituição de uma rede de informações.



Neste local, a partir do próximo mês, 150 trabalhadoras assentadas estarão recebendo capacitação para utilização do couro da tilápia. A idéia é aprender a curtir o couro para confecção de artesanato. A área ainda conta com um depósito para estoque e embalagem dos produtos.



No assentamento, outras culturas também se destacam como a plantação de 15 hectares, sendo 7,5 hectares de banana do tipo pacovan e 7,5 hectares de mamão havaí. A produção de mamão é de 94 toneladas/mês e a da banana é de sete toneladas/mês. Depois das despescas, a água dos tanques de tilápia é utilizada nessas culturas, como complementação do adubo.



Em 2008, organizados em forma de cooperativa, os assentados firmaram convênio com a Petrobras para aquisição de sementes de girassol para fabricação do biodiesel. Cerca de 2 mil hectares foram plantados e colhidos.