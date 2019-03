Emília Maux vence 2º Festival do Camarão Prato em homenagem à bossa nova foi premiado na disputa entre chefs profissionais.

Um camarão incrementado em homenagem à bossa nova foi o prato campeão na categoria Chef Profissional no 2º Festival do Camarão de Natal, encerrado no último fim de semana no espaço Presépio de Natal, em Candelária.



A jovem chef Emília Maux conquistou o primeiro lugar com ‘Camarão em crosta Bossa Nova’, com couscous marroquino ao pesto de coentro, caviar de quiabo e outras bossas.



Emília levou para casa um fogão industrial de alta pressão de uma boca, uma viagem ao Pantanal mato-grossense para conhecer a maior criação de jacarés em cativeiro da América Latina e mais kits dos parceiros do festival.



A vencedora é potiguar e tem 24 anos. Iniciou-se na culinária fazendo o curso de Cozinheiro Profissional no Senac/Barreira Roxa há 3 anos. Logo após fez o curso Master de Enogastronomia Italiana na reconhecida escola ICIF, situada na região do Piemonte (Itália).



Trabalhou na Sicília, em Gênova e em Bruxelas (Bélgica), em restaurantes como o La Truffe Noire, La Capinera e Antico Genovese.



O 2º lugar foi o chef Marcio Freire, com Camarão ao molho de cajá e canela, levando como prêmio um char broiler industrial (tipo de churrasqueira a gás profissional, em ferro fundido), e mais prêmios dos parceiros do festival.



No 3º lugar, o chef Guga Bulhões com o incrementado ‘Camarão em farofa de coco caramelado, molho goiaba, pétalas de cuscuz marroquino e aspargos’.



Como prêmios, Guga levou uma chapa industrial e mais kits dos patrocinadores Gran Cru, Cimsal e PotyLcvros.



Os jurados da categoria profissional foram François Schmitt, Tadeu Lubambo, Sônia Benevides, Eleonora Di Melo, Thiago Gomes e Adriana Lucena.



Também foram anunciados, no último sábado, os três primeiros lugares na nova categoria Amigo Chef, um concurso de gourmets que competiram cozinhando para outros gourmets.



Nesta categoria venceu o artista plástico César Revoredo, com um ‘Camarão vestido para festa’. Os 2º e 3º lugares foram de Rosângela Iá e Graça Bezerril.



O 2º Festival do Camarão recebeu, em quatro dias, cerca de oito mil pessoas.



