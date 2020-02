Confira a programação do Carnaval Multicultural 2009

A programação do Carnaval Multicultural 2009 está pronta. Os polos Ribeira, Redinha, Centro Histórico, Rocas, Ponta Negra e Alecrim já têm atrações definidas com horários reservados para a folia.Até o dia 19 de fevereiro, quando será realizada a abertura no Carnaval serão feitas diversas prévias carnavalescas, incluindo o Baile das Kengas, na sexta-feira (13) e o Ensaio Geral, no dia seguinte, na Redinha.Para abrir a festa, a Prefeitura do Natal realiza por meio da Funcarte o Baile de Máscaras no Largo do Atheneu, em Petrópolis. É o dia em que a Chave da Cidade é entregue pelas mãos da prefeita Micarla de Sousa ao Rei Momo e à Rainha do Carnaval 2009, eleitos no dia 6 de fevereiro no Baile da Saudade.

Ainda no Baile de Máscaras, a cantora e compositora Valéria Oliveira lançará com convidados o CD "Sem Perder o Passo 2009". Todos os artistas e compositores que participam do CD são potiguares, como Isaque Galvão, Dosinho, Luiz Gadelha, Liz Rosa, Rodolfo Amaral, Khrystal, Jubileu Filho e Eduardo Taufic.Baixe a programação completa doO tema do Carnaval Multicultural deste ano é a homenagem ao ícone da cultura potiguar mestre Cornélio Campina, que faleceu em agosto do ano passado vítima de problemas respiratórios.Ele nasceu em Portalegre, cidade do oeste potiguar em 8 de outubro de 1908. Morou em São Miguel e Areia Branca até finalmente se mudar para Natal aos 20 anos de idade.Em 1949, o mestre funda o Grupo Araruna no bairro das Rocas, com uma ideia que surgiu a partir de uma quadrilha junina. É impossível dissociar a história do grupo da história da figura folclórica chamada Mestre Cornélio Campina.A Araruna nasceu a partir das tradicionais danças aristocráticas de salão, de origem européia, da valorização dos costumes da vida palaciana. Mas acabou misturada a estilos de dança como a valsa, a polca, o xote, a mazurca e ao estilo popular de caráter folclórico, como a dança do caranguejo, do bode e do besouro.O nome Araruna vem de um pássaro preto originário do Pará, que ao cantar pula de galho em galho como se estivesse dançando. A Araruna é acompanhada de sanfona e vários outros instrumentos.