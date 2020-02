Adolescente de 13 anos é executado em Felipe Camarão Ladson Carlos Ludovino da Silva, segundo a polícia, tinha envolvimento com tráfico de drogas.

Um adolescente de 13 anos é a mais nova vítima do tráfico de drogas na periferia de Natal. Ladson Carlos Ludovino da Silva foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (11) na rua de Todos os Santos, em Felipe Camarão, bairro da zona Oeste da cidade.



Segundo a polícia, o adolescente era envolvido com drogas e assaltos. De acordo com moradores do bairro, três homens são suspeitos de cometerem o crime. Eles foram identificados por: Marquinhos, Messias (que são irmãos) e Gel.



De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, Ladson estava na rua quando, por volta das 17h, foi surpreendido pelos suspeitos. Um dos criminosos disparou várias vezes contra o adolescente, que acabou atingido por cinco tiros à queima-roupa e morreu na hora.



O corpo de Ladson já foi liberado para sepultamento pelo Itep. A polícia ainda não tem a confirmação do envolvimento dos suspeitos no crime e não sabe do paradeiro deles. O crime será investigado pela equipe do 14º Distrito Policial.