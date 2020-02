Sejuc recebe novos veículos para transporte de presos A compra faz parte de um convênio firmado no ano passado entre a Secretaria e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) adquiriu cinco veículos tipo celas para transporte de presos no Rio Grande do Norte. A compra faz parte de um convênio firmado no ano passado entre a Secretaria e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça.



Esse convênio, no valor de R$ 750 mil, estabelece que a contrapartida do Estado para receber o montante seria a aquisição desses veículos. Os carros foram comprados através de pregão eletrônicos e todos já foram recebidos.



A incorporação desses veículos à frota já existente do Sistema Penitenciário Estadual fará com cada unidade prisional estadual tenha um veículo, resolvendo um problema anteriormente existente.