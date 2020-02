Julgamento dos acusados de homicídio no Ensaio Geral é adiado Julgamento dos réus Francinaldo Leonel e Jhonatan Wanderley foi adiado para o dia 10 de março.

O julgamento dos réus Francinaldo Leonel e Jhonatan Wanderley, marcado para esta quinta-feira (12), foi adiado para o dia 10 de março a pedido do representante do Ministério Público, José Hidemburgo, e dos advogados - Gilberto Góes e Aquiles Perazzo, responsáveis pela defesa de Francinaldo.



Jhonatan não compareceu à sessão por estar doente, fato comprovado mediante atestado médico apresentado pelo advogado, Antônio Calos de Souza. Dessa forma, a sessão seria desmembrada e o réu passaria a ser julgado, sozinho, posteriormente em março.



Mas, os advogados de Francinaldo e o promotor concordaram em realizar o julgamento em conjunto no próximo mês. A juíza Eliana Marinho deferiu o pedido.



O promotor, José Hidemburgo solicitou ainda que a juíza oficie ao Secretário de Segurança Pública, informando sobre os reiterados atrasos na condução dos presos, que vão ser julgados, quando se encontram na Penitenciária de Alcaçuz. E pediu para que sejam tomadas as devidas providências: “já estamos nos aproximando das 9h e o réu (Francinaldo) ainda não chegou”, disse.



Histórico

Os acusados, segundo o Minitério Público, em 11 de fevereiro de 2007, dispararam três tiros de arma de fogo contra a vítima, de 17 anos. Dois desses projéteis atingiram o tórax, levando Jailson a falecer, e o outro projétil transfixou a perna de Luciana da Silva Santos, alojando-se na perna de Rafael Santos de Figueiredo, que foram socorridos e conseguiram viver.



O crime foi motivado por uma briga entre a vítima e Jhonatan, provocada pelo acusado. Inconformado por ter perdido o embate, ele foi chamar Francinaldo, que havia sido liberto da prisão por outro homicídio, para, juntos, vingarem-se de Jailson.



No meio da multidão, Jhonatan segurou a vítima, impossibilitando-lhe qualquer defesa, enquanto Francinaldo desfechava tiros com um revólver calibre 38, adquirido anteriormente.