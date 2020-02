Policia Civil prende dois traficantes na Favela do Japão PM procurava por dois homens suspeitos de assalto quando se depararam com os dois acusados comercializando a droga dentro da comunidade.

Dois homens foram presos, na tarde desta sexta-feira (13), com 23 trouxas de maconha. Os acusados são: Valdomiro dos Santos Carvalho, 24 anos, conhecido como Nino e Gilsemberg da Silva, 28 anos, conhecido como Babau.



A Polícia Civil procurava na Favela do Japão por dois homens suspeitos de um assalto, quando se depararam com os dois acusados comercializando a droga dentro da favela no bairro das Quintas.



Os acusados já respondiam pelo crime de tráfico de drogas e estavam em liberdade condicional. De acordo com informações da polícia, Valdomiro dos Santos também responde pelos crimes de assalto e receptação.



Os dois foram presos em flagrante e levados ao 4º Distrito Policial no bairro de mãe Luiza.