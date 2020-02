Ex-prefeito de Poço Branco é preso João Maria de Góis é acusado de desviar mais de R$ 190 mil dos cofres da prefeitura.

O ex-prefeito de Poço Branco, João Maria de Góis, foi preso na manhã desta quarta-feira (11) acusado de desvio de verba pública. O ex-prefeito, junto com seu ex-secretário de finanças, José Bezerra Cavalcanti Filho, são acusados de desviar mais de R$ 190 mil dos cofres da prefeitura.



O ex-prefeito foi preso às 6h da manhã por três oficiais da Delegacia de Capturas (Decap), com um mandado expedido pela juíza Sandra Elali no dia 14 de janeiro. O acusado foi encaminhado para o quartel da Polícia Militar enquanto a juíza defineem qual delegacia eleficará.



As verbas desviadas seriam aplicadas na capacitação de professores do município e na aquisição de equipamentos e materiais didáticos para melhoria das condições de educação de portadores de necessidades especiais.



A denúncia foi feita pelos próprios professores da rede municipal de Poço Branco, através de representação ao Ministério Público, que relataram o mau uso da verba pública federal.



O MPF/RN constatou que os professores não participaram de nenhum curso de capacitação promovido pela prefeitura nem tiveram suas respectivas escolas favorecidas com material para as salas de aula.



Representantes das empresas indicadas pela prestação de contas da Prefeitura foram ouvidos pela Polícia Federal. Todos eles negaram o recebimento dos valores e a participação em qualquer licitação no município de Poço Branco.



Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio é crime previsto pelo Decreto-lei nº 201/1967. Se forem condenados, o ex-prefeito e o ex-secretário de finanças podem pegar de dois a 12 anos de reclusão. O MPF/RN pede, ainda, que a quantia desviada seja restituida aos cofres do FNDE, atualizada monetariamente, com a incidência de juros e correção.