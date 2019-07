Raniere Barbosa é cotado a liderar bancada oposicionista

Vlademir Alexandre Raniere vai liderar bancada de oposição se não presidir nenhuma comissão da CMN.

“Eu concordo em termos uma liderança na oposição. Na minha opinião o melhor nome seria o do vereador Raniere Barbosa pela experiência e conduta do parlamentar”, declarou sargento Regina.Os parlamentares Mauricio Gurgel (PHS), Júlia Arruda (PSB), George Câmara (PC do B) e o próprio Raniere Barbosa (PRB) demostraram concordar com a posição da vereadora Sargento Regina (PDT).Mesmo assim o vereador cotado lembrou que a decisão não depende só da bancada mas do Regimento da Câmara. “Precisamos saber antes a formação das Comissões Permanentes para definir quem nos representará. Segundo o regimento, se algum de nós assumir a presidência de alguma comissão, não poderá ser líder”, lembrou ele.Os vereadores também fizeram questão de ressaltar a postura que assumirão a frente da Casa. “Queremos o melhor para a cidade. Acho que o certo é que os 21 vereadores fossem de oposição para aumentar a fiscalização nas ações do executivo”, disse Sargento Regina.A vereadora Júlia Arruda, assim como já havia declarado à reportagem do

Nominuto.com

, reafirmou sua intenção de permanecer na oposição, mesmo sem ter debatido sobre o assunto com os dirigentes do PSB.“Não conversei com ninguém do diretório municipal e estadual do PSB. Assumo a posição que optei durante as eleições a prefeitura de Natal, não é agora que vou compor a bancada de Micarla de Sousa”, disse a vereadora Júlia Arruda que completou afirmando não ter conversado com a Governadora. “Até agora também não sei a opinião dela”, disse.