O ciclista Clinério Jacinto, de 57 anos, morreu atropelado na noite desta segunda-feira (29) no município de Serra Negra do Norte. Ele foi atingido por um Fiat Uno de placas MZG-1617, que era conduzido por Manoel Sobrinho, de 60 anos. Clinério teve morte instantânea e Manoel Sobrinho sofreu lesões leves.O acidente foi registrado às 19h10, no Km 144,3 da BR 427. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o que causou o acidente foi o fato de o ciclista estar trafegando sobre a pista.Ao todo, a PRF registrou oito acidentes nesta segunda. Duas pessoas ficaram feridas.

* PRF/RN.