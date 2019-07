Acidente com ônibus mata três integrantes do Brasil de Pelotas

Três pessoas da delegação do Brasil de Pelotas morreram em um acidente de ônibus, na madrugada desta sexta-feira (16), no km 150 da BR-392, em Canguçu, no Rio Grande do Sul.Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o véiculo caiu em um barranco, despencando cerca de 50 metros. Cláudio Milar, ídolo da torcida, o zagueiro Régis e o treinador de goleiros Giovani Guimarães foram encontrados mortos no local.Além das vítimas fatais, mais dez integrantes da delegação estão internados no Hopital de Caridade de Pelotas. De acordo com as primeiras informações, sete integrantes da estão em observação e mais três passam por cirurgia: o jogador Edu, Xuxa e o auxiliar técnico Paulo Roberto. O restante do grupo foi liberadoDanrlei, ex-jogador do Grêmio e recentemente contratado pelo Brasil de Pelotas, foi um dos primeiros a sair do veículo, e ajudou no socorro aos colegas. O goleiro, que não se machucou gravemente, teria dito que, ao sair do ônibus capotado, percebeu que Milar, o principal ídolo da torcida, estava morto. O site do clube divulgou que o velório de Milar, Régis e Giovani será realizado no Bento Freitas, estádio do clube.O Brasil de Pelotas voltava de viagem depois de enfrentar a equipe do Santa Cruz em amistoso preparatório para o Campeonato Gaúcho. A equipe venceu por 2 a 1, em jogo disputado em Vale do Sol, cidade vizinha a Santa Cruz do Sul.

Estreia no Estadual está suspensa

Com o desastre ocorrido, está suspensa a estreia do Brasil no Campeonato Gaúcho, que estava prevista para a próxima quinta-feira, dia 22, contra o São José, em casa. "O que vai ocorrer depois eu não sei, mas esse jogo já era. É a maior tragédia da história do futebol brasileiro", afirmou o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveletto, que estava em Florianópolis e está retornando para acompanhar o velório.O dirigente destacou que uma de suas ideias iniciais para amenizar a tragédia é a de que o Brasil fique fora da competição, mas receba todas as verbas a que teria direito - como os direitos de transmissão da televisão - para poder se reerguer. "Mas tudo terá de ser decidido em conjunto, pois sozinho nenhuma decisão será tomada", acrescentou.