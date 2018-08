Hospitais de Natal terão 90 dias para oferecer serviço de ortopedia Juíza determina que os hospitais passem a atender nos feriados e fins de semana, multa para o não cumprimento é de mil reais por dia.

A Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública, Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas, atendeu a liminar do Ministério Público Estadual e determinou que dentro do prazo de três meses para que os hospitais de Natal passem a oferecer o serviço de ortopedia em plantão 24h além de nos fins de semana e feriados.



Esta decisão foi pronunciada no processo de N.º 001.08.026963-0, acertadas pelas promotoras de Justiça, Elaine Cardoso de Matos Novais e Iadya Gama Maio no mês de setembro.



A intenção e desafogar o Hospital Walfredo Gurgel, que é o único que atende aos casos urgentes de ortopedia dos bairros de Natal deixando apenas o HWG para os casos de grande complicação como os politraumatismos.



Apesar do Hospital dos Pescadores dispor deste atendimento, ele é realizado de forma precária uma vez no período da noite. E nos fins de semana e feriados o paciente com uma lombalgia ou uma simples fratura é encaminhado ao Walfredo Gurgel.



O Município de Natal afirma que é impossível atender à solicitação do Ministério Público em vista do alto custo, estimado em R$ 90 mil para cada mil atendimentos, sendo a demanda atual do Hospital dos Pescadores de 2.400 usuários mensais.



No entanto, a Juíza adverte, “que é de dever da administração de cumprir com o direito do cidadão a saúde imposta pela nossa constituição, coisa que não pode deixar a população desassistida por causa de problemas burocráticos”, explica.



E determinou, ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde informe em 15 dias quais as medidas a serem preparadas para a regulamentação do atendimento. A pena de multa diária é estipulada em R$ 1 mil.