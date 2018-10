Fórum discute licitações para bacias petrolíferas

Vlademir Alexandre Bacias potiguares despertam interesse, diz Paulo Alexandre

Segundo o superintendente de Promoção de Licitações ANP, Paulo Alexandre Souza da Silva, o Rio Grande do Norte é, junto com a Bahia, os estados mais atrativos para as futuras concessionárias desse setor.“Áreas de novas fronteiras, onde não se tem um conhecimento suficiente se há ou não possibilidade de se encontrar gás natural, são mais atrativas”, explica.Outros estados da região Centro-Oeste, por exemplo, localizados em bacias intensamente exploradas, já não atraem investidores.