Orçamento Geral do Estado deve ser votado no próximo dia 12

Gabriela Duarte Deputados esperam votar OGE dia 12 de dezembro.

“O relator do Orçamento, o deputado Raimundo Fernandes do PMN deverá analisar o que aceita ou não até o dia 11”, explica.Quanto a discussão do OGE o deputado diz que não haverá entraves já que os parlamentares se reuniram com o secretário de planejamento, Vagner Araújo, na semana passada e além disso, “todos receberam o projeto há um mês”.