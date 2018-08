PMDB participa de reunião da bancada governista em Brasília

Elpídio Júnior e Vlademir Alexandre Henrique e Garibaldi juntos aos aliados do Governo do Estado.

Anteriormente compondo o bloco de oposição ao Governo do Estado, a postura do PMDB começou a mudar após a aliança com o PT e pSB na eleição de Natal. Depois do pleito, o partido e o Governo discutem a possibilidade de ingresso dos peemedebistas na administração estadual, indicando, inclusive, ocupantes de secretarias. A proposta, no entanto, não é unânime entre os membros do partido.Enquanto o presidente municipal da legenda, vereador Hermano Morais, e o senador Garibaldi Filho não fecham as portas para o ingresso da legenda na administração, os deputados Walter Alves e José Dias defendem que o partido permaneça na oposição. Dias argumenta que, devido ao bom desempenho do PMDB nas eleições municipais, não há sentido na legenda entrar no governo faltando menos de um ano e meio para Wilma deixar o cargo.Na reunião entre os parlamentares governistas e a governadora, que está em Brasília percorrendo ministérios em busca de recursos para o estado, Wilma discutirá prioridades que deverão ser tomadas no momento da discussão das emendas coletivas da bancada federal.O encontro está previsto para começar às 18h (horário de Brasília), no gabinete da Presidência do Senado.

Aliado

Apesar dos problemas que o deputado Rogério Marinho (PSB) teve com a governadora Wilma e alguns membros do PSB durante a eleição de Natal, o parlamentar também foi convidado para a reunião entre os aliados do Governo do Estado.A assessoria parlamentar de Rogério não soube informar se o deputado estará presente na reunião. A reportagem do Nominuto.com tentou contato através do telefone celular do deputado, mas Marinho deixou o aparelho em seu gabinete.