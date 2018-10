Servidores denunciam péssimas condições do Walfredo Gurgel

Ana Paula Oliveira Desde o começo da semana, a crise no HWG vem se agravando.

Desde o começo da semana, a crise no HWG vem se agravando. São mais de 63 macas ocupando os corredores devido a falta de vaga e medicamentos, um elevador parado desde ontem, a presença de seis pacientes entubados no politrauma, falta de lâminas e pacientes instalados em cadeiras por falta de condições.O presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, desabafou: “Nada justifica essa situação precária que esse hospital está passando a cada dia. Queremos apenas o direito a um bom atendimento. Todas essas pessoas que estão aí dentro e que chegarão, são seres humanos”.De acordo com cirurgião geral do hospital, Salomão Diniz, há muito desinteresse em tomar uma providência decente. “É lamentável ver o povo sofrendo, junto com uma insatisfação dos funcionários. Essa desmotivação se tornou geral”, afirma.Servidores afirmam que o Hospital vem sofrendo com a falta de gênero alimentícios desde setembro. Nesta manhã, os servidores da Saúde denunciavam a situação.“Eu me sinto completamente incapacitada de ver uma mãe, um ser humano sofrendo, e não poder ajudar, colaborar com nada. O hospital não tem culpa. Temos mais de R$ 65 milhões para serem liberados, porém ninguém pensa que existem pessoas que estão morrendo por infecções bobas, mas que não tem uma atenção”, declara a sindicalista Sônia Godeiro.“Amanhã (20), o Ministério Público irá fazer uma visita ao hospital para ver a situação dramática em que nos encontramos”, desabafa.

Drama

A dona-de-casa Euza de Medeiros estava emocionalmente abalada com a situação do filho, que está internado desde a terça-feira (11) com uma bala alojada no braço, e até o momento não foi atendido por nenhum médico.“Meu filho está em um corredor no terceiro andar gemendo de dor. Não toma banho, não tem ninguém que pode me ajudar a levar ele no banheiro. Meu filho está abandonado, e eu sou apenas uma mãe desesperada vendo seu filho morrer aos poucos, e não posso fazer nada”, afirma.