Procissão e missa encerram as comemorações da padroeira de Natal

Fotos: Vlademir Alexandre

Os fiéis vieram de várias partes da cidade e acompanharam a procissão por aproximadamente três horas. Pessoas das mais diferentes idades, crianças, idosos famílias inteiras demonstrando sua devoção a santa.“Vim andando da Avenida das Fronteiras na zona Norte até a pedra do Rosário. Sai de casa as 2h da madrugada, mas tudo é feito com muito prazer”, explica a aposentada Maria da Luz Pereira de 72 anos.Segundo a beata, “esta é a minha vigésima procissão, pois tenho que agradecer a Nossa Senhora da Apresentação, por me fazer seguir em frente com saúde e tranqüilidade”, agradece.Marcou presença também a Governadora do estado Wilma de Faria, Que fez questão de acompanhar a procissão a pé até a Catedral Nova. A Governadora esteve logo à frente da imagem e junto aos fiéis, que a contribuíram com muitas demonstrações de carinho.E de acordo com o cabo do corpo de bombeiros Francisco de Assis Bezerra, durante a procissão não houve nenhuma ocorrência. “Tudo foi tranqüilo até o momento, esperamos que continue assim ate o final”, agradeceu.A procissão também serviu para os vendedores ambulantes conseguirem uma renda extra, eram vendidas camisas, bandeiras, cadernos de orações além de comida e bebidas. De acordo com o Ambulante Roberto Alexandre, o evento sempre tem boa saída, nunca volto para casa com nada. Explica o ambulante que vende água e refrigerantes no evento há três anos.“Já tive que pedir mais garrafas de água para agora à tarde, pois todas as duzentas tinham sido vendidas pela manhã. Coloquei mais cem e já está no final, e olhe que a missa nem começou ainda”, explica.E para os fiéis que não conseguiram comprar água, a Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) disponibilizou um estande no largo da Catedral Nova, onde as pessoas poderiam conseguir água.A imagem chegou pontualmente às 17h na Catedral Nova, onde era aguardada pelo arcebispo de Natal, Dom Matias Patrício de Macedo, que conduziu a missa solene em homenagem a padroeira.O Arcebispo, falou sobre a consolidação da fé e da importância de despertar nossos católicos para que tomem consciência da vocação missionária como discípulos de Jesus atentos às exigências essenciais da evangelização para o país.D. Matias comemorou também o tombamento da Nova Catedral como patrimônio histórico e abriu as comemorações do centenário da arquidiocese de natal que será no dia 29 de dezembro.