Garibaldi elogia disposição ao diálogo por parte do governo em relação à MP das Filantrópicas

Jane de Araújo Garibaldi: "Discutir projeto de Lei é sempre melhor do que discutir MP".

Na quarta-feira (19), Garibaldi resolveu devolver a MP 466/08 ao Poder Executivo. Agora a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) precisa se pronunciar sobre a legalidade da devolução, já que o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), recorreu da decisão.Questionado por jornalistas, Garibaldi achou boa a intenção do líder do governo, senador Romero Jucá (PMDB-RR), de apresentar na próxima semana projeto de lei regulamentando o processo de certificação de entidades filantrópicas, pondo fim ao impasse.“É possível que tenhamos assim um bom caminho. Falar de projeto de lei em vez de medida provisória é sempre uma boa notícia”, afirmou o presidente do Senado, acrescentando que, de qualquer forma, as lideranças partidárias precisarão ser consultadas sobre o assunto.