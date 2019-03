Homem é morto a tiros de pistola na zona Norte Vítima ainda não foi identificada, mas informações repassadas por familiares à polícia dão conta que ele viciado em drogas.

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros de pistola 380 no final da noite da quarta-feira (17), na zona Norte de Natal. Segundo informações de uma agente da delegacia de plantão, o crime ocorreu na Avenida Tomaz Landim, no Golandim, bairro de São Gonçalo do Amarante.



O assassinato aconteceu em frente a KLM distribuidora de alimentos. Familiares da vítima foram ao local, mas não estavam com documentos dele. Informações repassadas pelos parentes à polícia dão conta que o homem morto era usuário de drogas e, vez por outra, cometia pequenos furtos.



Segundo a agente da plantão zona Norte, os peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) contabilizaram sete tiros no corpo da vítima. "Encontraram um na perna, que eles acreditam tenha sido dado para ele cair, um em cada braço e mais quatro na cabeça", informou.



No local do crime, pouco foi informado aos policiais de quem cometeu o crime e qual a motivação. "Naquela região é muito complicado se falar sobre uma morte assim", comentou a agente de Polícia Civil. Ela disse que o caso será investigado pela delegacia de São Gonçalo do Amarante.