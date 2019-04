Maurício Marques adia anúncio de secretariado O prefeito eleito de Parnamirim informou, através dua sua assessoria de imprensa que só divulgara os nomers dos seus auxiliares na sexta-feira (26)

O prefeito eleito de Parnamirim, Maurício Marques (PDT) resolveu adiar o anúncio do seu secretariado, que estava previsto para hoje (22), às 16h. os movivos para a mudança não foram divulgados.



Ao ser entrevistado pelo jornal Nasemana, no último sábado (20), mesmo prometendo anunciar os nomes dos seus auxiliares nesta segunda-feira, Maurício admitiu que ainda não estava com a equipe formada e que iria submeter ao conhecimento do prefeito, Agnelo Alves.