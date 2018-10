Bacia Potiguar não deve se preocupa com investimentos Apesar da descoberta das reservas do pré-sal, Petrobras deve continuar investindo no Rio Grande do Norte.

Com a descoberta das reservas do pré-sal, que segundo estimativas deverá produzir mais de 50 bilhões de barris de petróleo. Os investimentos nas outras reservas de petróleo, por exemplo, as da Bacia Potiguar devem continuar.



Segundo o superintendente de Promoção de Licitações da ANP, Paulo Alexandre, o pré-sal é uma reserva para não se preocupar com a auto-suficiência, mas os investimentos em bacias maduras devem continuar, tanto na Potiguar quanto no Recôncavo, pois são as campeãs de investimentos.



A cautela do superintendente se deve à crise financeira atual, que tem deixado o preço do petróleo em queda. Para ele, a melhor opção é esperar os resultados dos testes realizados no pré-sal.